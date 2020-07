Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 18.07.20 kam es gg. 00.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Bahnhofstraße/Wendalinusstraße/Beethovenstraße. Bei diesem Verkehrsunfall wurden insgesamt 5 Personen verletzt. Bei dem Verkehrsunfall war ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus der Gemeinde Marpingen mit seinem PKW von der Wendalinsustra0ße kommend in Rtg. Schlossplatz unterwegs. An o.g. Einmündung wollte er in die Beethovenstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 23-jährigen PKW-Fahrers aus dem Landkreis Birkenfeld, der von der Bahnhofstraße kommend weiter in Rtg. Wendalinusstraße fahren wollte. Durch die Vorfahrtsmissachtung kam es zu einem massiven Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer, sowie 3 weitere Insassen aus beiden Fahrzeugen wurden hierbei verletzt. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen werden auf ca. 20000 Euro geschätzt. Der Bereich der Unfallstelle musste für einige Zeit voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich.

