Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall durch gefährliches Wendemanöver

Wplfersweiler (ots)

Am Samstag, 11.07.2020 fuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Wadern in Wolfersweiler in der St. Wendeler Straße vom Fahrbahnrand an und leitete ein Wendemanöver ein. Hierbei übersah sie den von hinten herannahenden Pkw. Dieser Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Es kam in der Folge mit dem wendenden Pkw zu einer Kollision. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und musste in Krankenhaus verbracht werden.

