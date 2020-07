Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrzeug landet in Vorgarten

St. Wendel (ots)

Am Freitag, fuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer aus St. Wendel gg. 12:30 Uhr in der Wendalinusstraße in einen Vorgarten, nachdem er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hatte. Dadurch wurden ein Stahlzaun und die Hausfront des Anwesens Nr. 6 beschädigt. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

