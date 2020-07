Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Firmengelände in Bliesen

St. Wendel (ots)

Am Freitag, 10.07.2020, zw. 00:00 und 00.30 Uhr, wurde in ein Firmengelände einer Firma für Holzfällungen in der Straße " Am Nußrech" eingebrochen. Hier verschafften sich der oder die Täter zunächst unberechtigt Zugang zu dem Firmengelände. In dem Firmengelände begaben sie sich dann in den Bürobereich. Dort suchten sie nach Wertsachen. Sie fanden Bargeld in nicht genau bekannter Höhe. Mit diesem Bargeld verließen sie das Firmengelände wieder. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben.

