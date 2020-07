Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall auf Verbindungsweg bei Tholey

Tholey (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2020, gg. 18.45 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer aus St. Wendel den Verbindungsweg von Tholey in Rtg. Oberthal(Varuswaldweg). Nach ersten Angaben vor Ort kam ihm dort auf dem schmalen Verbindungsweg in einer Linkskurve ein PKW entgegen. Der Motorradfahrer wollte zum rechten Fahrbahnrand ausweichen. Hierbei geriet er auf die dortigen Bankettplatten und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in ein Getreidefeld und stürzte dort. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu und musste mittels eines Krankenwagens in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Motorrad wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

