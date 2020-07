Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 2 Verletzen auf der B 420 bei St. Wendel

st. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 08.07.20, gg. 17.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 420 zwischen St. Wendel-Marth und der Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz. Dort befuhr eine PKW-Fahrerin aus dem Landkreis Neunkirchen die o.g. Strecke in Fahrtrichtung Landesgrenze. Hier musste sie ihren PKW verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender PKW-Führer, ein Mann aus dem Landkreis Kusel, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es kam kurzfristig wegen dieses Verkehrsunfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell