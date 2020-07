Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Verkehrsschildes

St. Wendel (ots)

Durch die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei St. Wendel wurde am 29.06.2020 im Rahmen einer Kontrollfahrt festgestellt, dass ein Verkehrszeichen VZ 103-10 ("Linkskurve") samt Haltematerial entwendet wurde. Das Schild war an einem Mast befestigt, der an der L 122, zwischen Osterbrücken und dem Ortsteil Neumühle, im Bereich der Abzweigung nach Hoof, steht. Es wurde Strafanzeige erstattet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St.Wendel.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell