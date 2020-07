Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines PKW-Anhängerdeckels in Güdesweiler

Oberthal (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2020, wurde ein Anhängerdeckel in der Bliesener Straße gestohlen. Es handelt sich hierbei um eine große Abdeckung für einen PKW-Anhänger, die aus Alu-Blech besteht. Diese Abdeckung war von dem PKW-Anhänger heruntergenommen worden und wurde vor einem Wohnhaus zwischenzeitlich abgelegt. Dort wurde er in der Zeit zw. 13.30 Uhr und 17.00 Uhr entwendet. Der Geschädigte zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

