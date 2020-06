Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: E-Bike-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Niederlinxweiler verletzt

St.Wendel (ots)

Am Samstag, 27.06.2020, gg. 19.45 Uhr, befuhr eine 55-jährige Frau aus dem Landkreis Neunkirchen mit ihrem E-Bike die Ottweiler Straße in Rtg. Ottweiler. Hierbei geriet sie ohne Fremdeinwirkung anderer auf der dortigen Strasse mit ihrem Zweirad gegen einen Randstein und kam hierdurch zu Fall. Bei dem Sturz zog sie sich Verletzungen zu und musste letztendlich von dort in ein Krankenhaus verbracht werden. Das E-Bike wurde beschädigt. Die Frau trug bei dem Sturz einen Fahrradhelm. Ohne das Tragen des Fahrradhelms wären die Folgen des Verkehrsunfalls vermutlich noch gravierender gewesen.

