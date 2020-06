Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalismus am Sportheim in Winterbach

St. Wendel (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte auf dem Gelände der Sportfreunde Winterbach mehrere Sachbeschädigungen begangen. Wie am Samstagnachmittag festgestellt wurde, haben die Täter Gegenstände mutwillig zerstört und das Gebäude mit Farbe besprüht. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Spuren gesichert werden. Zeugenhinweise an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851/898-0

