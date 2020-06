Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Gestohlener Traktor aus St. Wendel in Reichweiler (Landkreis Kusel) aufgefunden

St. Wendel (ots)

Am Sonntag, 21.06.2020, war ein hochwertiger Traktor aus einer Scheune eines Bauerhofs bei St. Wendel entwendet worden. Da der Verbleib des Fahrzeugs nicht bekannt war, wurde auch bereits eine entsprechende Pressemeldung versandt. Mittlerweile ist dieser Traktor in Reichweiler (Landkreis Kusel) aufgefunden worden. Passanten entdeckten diesen am Montag, 22.06.20 gg. 22.00 Uhr, im Bereich eines abgelegten Feldwegs. Dort stand dieser versteckt unter einem Gebüsch. Der Finder teilte der örtlich zuständigen Polizeidienststelle seine Beobachtungen mit. Da nach dem Traktor bereits gefahndet wurde, konnte schnell in Erfahrung gebracht werden, dass es sich um den gestohlenen Traktor aus St. Wendel handelte. Größere Beschädigungen waren an dem Fahrzeug nicht festzustellen.

Derzeit ist weiter unklar von wem der Traktor entwendet und anschließend dort abgestellt wurde. Die Polizei St. Wendel sucht daher weiter Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Insbesondere könnte der grüne Traktor der Marke Fendt bei der Fahrt von St. Wendel zu dem ca. 20 Kilometer entfernten Auffindeort bei Reichweiler in Rheinland-Pfalz Passanten aufgefallen sein. Diesbezüglich erhofft sich die Polizei St. Wendel entsprechende Zeugenhinweise.

