Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Traktors von einem Bauernhof bei St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 21.06.2020, wurde von einem Bauernhof zwischen den Ortschaften St. Wendel und Baltersweiler ein hochwertiger Traktor entwendet. Der Traktor war in einer offenen Scheune mit einem angehängten Heuwender abgestellt. Von dort wurde er zusammen mit dem Heuwender entwendet. Der Heuwender wurde dann in der Nähe auf einem Feld abgestellt in stark beschädigtem Zustand aufgefunden. Der Traktor selbst ist weiter verschwunden, nach ihm wird polizeilich gefahndet. Es handelt sich hierbei um einen Traktor der Marke Fendt, Typ 412 Vario, Farbe grün. Dieser ist zugelassen und hat ein " WND-Kreiskennzeichen". Die Tatzeit kann auf die Zeit zw. 02.00 Uhr und 07.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

