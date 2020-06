Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Gebäude der Bosenbergklinik in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 16.06.2020, wurde in das Gebäude der Bosenbergklinik in der Straße "Am Bosenberg" eingebrochen. Dort verschafften sich unbekannte Täter auf derzeit nicht genau feststehende Art und Weise Zugang zu dem Gebäude. Im Gebäude selbst drangen sie dann gewaltsam in verschiedene Gebäudebereiche der Klinik ein. Hierbei brachen sie unter anderem einen Tresor auf und stahlen Wertsachen aus diesem. In einem anderen Bereich des Gebäudes rissen sie sogar einen weiteren Tresor aus dem Boden und entwendeten anschließend den gesamten Tresor. Ein genauer Überblick über die entwendeten Gegenstände und die entstandenen Schäden liegen derzeit nicht vor. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Insbesondere erhofft man sich Zeugen, die Beobachtungen hinsichtlich des Abtransportes des Diebesguts gemacht haben.

