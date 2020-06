Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Mountainbikes in Tholey-Bergweiler

Tholey (ots)

Am Samstag, 13.06.2020, gg. 16.00 Uhr, stellte ein Fahrradfahrer in einem Schuppen in der Friedhofstraße, oberhalb des dortigen Hundesport vereins, sein Mountainbike kurze Zeit unverschlossen ab. Als er nach kurzer Zeit wieder zu dem Abstellort kam, war das Fahrrad verschwunden. Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Fahrrades machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell