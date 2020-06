Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brandstiftung an einem Traktor in Alsweiler

Marpingen-Alsweiler (ots)

Am Sonntag, 14.06.2020, 06:03 Uhr, wurde von einem Zeugen ein Brandgeschehen in einem Waldgebiet in 66646 Marpingen, OT Alsweiler, gemeldet. Von den alarmierten Einsatzkräften konnte an einem Abhang neben einem frei zugänglichen Grundstück, auf dem sich ein Holzunterstand befindet, ein brennender Traktor festgestellt werden. Der nicht fahrbereite Traktor wurde zuvor aus dem Holzunterstand herausgezogen. Anschließend wurde versucht, diesen die nahegelegene Böschung herunterrollen zu lassen. Dies misslang jedoch. Stattdessen wurde ein Aufsitzrasenmäher den Abhang herunterrollen gelassen. Dieser wurde dadurch komplett zerstört. Der Traktor wurde im Anschluss durch den oder die Täter angezündet. Der Traktor sowie mehreren angrenzende Bäume wurden durch die Flammen beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel unter (06851) 89 8-0.

