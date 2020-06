Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in einen Telefon-Verkaufsladen in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, den 11.06.2020, wurde in einen Telefon-Verkaufsraum in der Tritschlerstraße eingebrochen. Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen hier in den o.g. Laden auf sehr brachiale Weise ein. Hierzu hoben sie zunächst einen Kanaldeckel in der Nähe des Ladens aus und warfen diese in eine Fensterscheibe des Ladens. Durch das entstandene Loch konnten sie nun den Verkaufsraum betreten und stahlen eine Reihe von Gegenständen aus dem Verkaufsraum, hierunter befanden sich auch mehrere hochwertige Mobiltelefone. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Da sich Tatort in unmittelbare Nähre neben der rege befahrenen Tholeyer Straße (B 269) befindet, hofft die Polizei St. Wendel auf mögliche Zeugenhinweise.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell