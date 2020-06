Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Aufbruch eines Opferstockes in einer Kapelle auf dem Wallesweiler Hof in St. Wendel-Winterbach

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 09.06.2020, wurde im Verlaufe des Tages ein Opferstock in der St. Annenkapelle auf dem Wallesweiler Hof aufgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand begaben sich der oder die unbekannten Täter in die geöffnete Kapelle und brachen dort den Opferstock auf. Aus dem Opferstock wurde ein unbekannter Geldbetrag entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen im dortigen Bereich auffällige Beobachtungen gemacht haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell