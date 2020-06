Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit alkoholisierten PKW-Fahrer in Namborn

Namborn (ots)

Am Dienstag, 09.06.2020, gg. 21.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Krämerkopfstraße. Dort stieß ein PKW-Fahrer frontal gegen ein geparktes Fahrzeug. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass dieser PKW-Fahrer, ein 31-jähriger Mann aus der Gemeinde Namborn, alkoholisiert war. Weiterhin stellte sich noch heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet.

