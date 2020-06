Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Raub in einer Bäckerei in St. Wendel-Urweiler

St. Wendel (ots)

Am Morgen des 09.06.2020 kam es in der Hauptstraße gg. 06.50 Uhr zu einem Raub in einer Bäckerei mit kleinem integrierten Lebensmittelmarkt. Dort betraten zunächst 2 junge Männer mit übergezogenen Masken die o.g. Bäckerei. Dort befand sich zu dieser Zeit die Inhaberin allein im Geschäft. Die beiden Täter gingen zielgerichtet auf die Frau zu, drückten diese umgehend in eine Ecke. Einer der Täter richtete eine Pistole auf die Frau und forderte die Frau auf die Kasse zu öffnen. Dieser Drohung kam die Frau auch sofort nach und öffnete die Kasse. Die Täter griffen in die Kasse und entnahmen Bargeld aus dieser. Einer der Täter griff dann zudem noch in ein Zigarettenregal an der Kasse und entnahm dort mehrere Zigarettenpäckchen. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß. Hierbei überquerten sie zunächst ein benachbartes Grundstück und flüchteten dann weiter in Rtg. eines Waldgeländes. Die o.g. Inhaberin des Ladens blieb bei dem Raub unverletzt. Sie verständigte nach der Tat sofort die Polizei. Die ersten Polizeikräfte waren kurz nach dem Eingang des Notrufs bereits vor Ort. Es wurden sofort polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern eingeleitet. Für diese Fahndungsmaßnahmen unterstützten mehrere Polizeikommandos anderer Dienststellen auch die PI St. Wendel. Zunächst blieb die Fahndung allerdings erfolglos. Jedoch konnten dann kurze Zeit später 2 Verdächtige in der Jahnstraße gesichtet und überprüft werden. Auf Grund der vorliegenden Beschreibungen und der mitgeführten Gegenstände konnten diesen der Raub zugeordnet werden. Sie wurden festgenommen und zur Polizeidienstelle verbracht. Dort erfolgte die weitere Sachbearbeitung durch den örtlichen Kriminaldienst. Bei den Tätern handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus der Gemeinde Freisen und einen 18-jährigen Mann aus der Gemeinde Baumholder. Bei dem Raub wurden ca. 250 Euro Bargeld und mehrere Päckchen Zigaretten geraubt. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen kamen die beiden Täter in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell