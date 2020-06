Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in St. Wendel verletzt

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 02.06.2020, gg. 17.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kelsweilerstraße/Alter Woog. Dort befuhr ein Fahrradfahrer, ein 51-jähriger Mann aus St. Wendel, die Kelsweilerstraße aus Rtg. Luisenstraße kommend. An der o.g. Einmündung missachtete ein PKW-Fahrer, der vom "Alten Woog" in die Kelsweilerstraße einbiegen wollte, die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

