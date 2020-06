Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mofa-Fahrer bei Verkehrsunfall in Tholey verletzt

Tholey (ots)

Am Dienstag, 02.06.2020, gg. 16.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Mofa-Fahrer in der St. Wendeler Straße. Dort verlor der o.g. Mofa-Fahrer nach eigenen Angaben infolge Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Mofa. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte im Bereich des dortigen Grünstreifens. Hierbei verletzte sich der Mann und musste deswegen in ein Krankenhaus verbracht werden. Da zudem eine Alkoholisierung bei dem Mann festzustellen war, wurden die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen eingeleitet.

