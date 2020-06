Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 7-jährigem Kind auf Fahrrad

Tholey (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr kam es im Einmündungsbereich Ecksteinstraße/Römerstraße in Tholey-Hasborn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 55-jährigen Pkw-Fahrer und einem 7-jährigen Mädchen mit ihrem Fahrrad. Beim Überqueren der Straße wurde das Kind von dem Pkw erfasst und schwerverletzt. Das Mädchen musste im Anschluss mit dem luxemburgischen Rettungshubschrauber ins Klinikum Trier verbracht werden. Am Fahrrad entstand Totalschaden. Der Pkw wurde nur leicht beschädigt.

