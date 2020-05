Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht auf der L 133 im Bereich Winterbach

St. Wendel (ots)

Am Freitag, 29.05.2020, gg. 04.55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L133 zwischen Bliesen und Winterbach Zu dieser Zeit befuhr ein PKW-Fahrer aus St. Wendel diese Strecke in Rtg. Winterbach. Kurz vor der Einmündung "Lämmergraben" kam ihm ein PKW entgegen, der sich nach seinen Angaben bereits ein Stück auf seiner Fahrbahnseite befand. Der Mitteiler versuchte noch dem entgegenkommenden PKW auszuweichen. Dies gelang aber nicht mehr vollständig, so dass es letztendlich zu einer Kollision der Außenspiegel kam. Durch das Ausweichmanöver verlor er allerdings die Kontrolle über seinen PKW und stieß gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Sein PKW wurde hierdurch erheblich beschädigt. Er selbst wurde leicht verletzt. Der entgegenkommende PKW hielt an der Unfallstelle nicht an, sondern flüchtete weiter in Rtg. Bliesen. Der Außenspiegel des Fahrzeugs des Unfallflüchtigen wurde durch den Verkehrsunfall abgerissen und konnte an der Unfallstelle aufgefunden und sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

