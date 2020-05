Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Beschädigungen am Kulturdenkmal Ringwall "Hunnenring " in Otzenhausen

Nonnweiler (ots)

Bereits vor einiger Zeit wurden durch Mitarbeiter der Europäischen Akademie in Otzenhausen Beschädigungen am Kulturdenkmal Ringwall " Hunnenring" in Otzenhausen festgestellt. So wurde das dortige Kulturdenkmal im Bereich der sog. " Königstreppe" beschädigt. Konkret wurden Teile des Ringwalls dadurch beschädigt, dass die bestehende Substanz des Ringwalls verändert wurde. So wurden aus dem vorhandenen Ringwall Steine herausgenommen, wodurch ein größeres Loch in der ursprünglichen Anordnung entstand. Zudem wurden augenscheinlich mit Steinen aus dem Ringwall ein neues Gebilde erstellt. Die Veränderungen werden von den Verantwortlichen als Zerstörung von Denkmalsubstanz eingestuft. Es wurde Strafanzeige erstattet. Auf Grund der umfangreichen Veränderungen gehen die Verantwortlichen eher nicht davon aus, dass die Beschädigungen von Kindern begangen wurden. Der Vorfall wurde bereits am 21.04.2020 festgestellt und dürfte an diesem Tag oder kurz vorher begangen worden sein. Da die Veränderungen längere Zeit in Anspruch genommen haben, erhofft sich der zuständige Kriminaldienst der PI St. Wendel, dass Zeugen dies beobachtet haben und Angaben hierüber machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell