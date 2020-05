Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in St. Wendel-Hoof konnte verhindert werden

St. Wendel (ots)

Am Montag, 25.05.2020, gg. 09.30 Uhr, versuchten 2 Männer in ein Einfamilienhaus in der Laubenstraße einzubrechen. Hierzu hatten sie sich zunächst über den Garten zum Kellereingang begeben. Als sie gerade dabei waren die Kellertür aufzuhebeln, wurde eine Nachbarin auf sie aufmerksam und machte sich sofort lautstark bemerkbar. Daraufhin liefen die Täter fluchtartig weg. In der Nähe dürften sie dann in einen Kleinwagen eingestiegen sein und mit diesem in bisher nicht feststehende Richtung davongefahren sein. Bei dem vorliegenden Einbruchsversuch blieb es bei einem Versuch, da der Einbruch dank aufmerksamer Nachbarschaft gleich bemerkt und dadurch auch letztendlich verhindert werden konnte. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Diesbezüglich sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die noch weitere Angaben zu den beiden Tätern bzw. dem Fluchtfahrzeug machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell