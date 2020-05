Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten auf der B 269 in der Ortsdurchfahrt Winterbach

St. Wendel (ots)

Am Montag, 18.05.2020, gg. 18.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Winterbacher Straße. Dort befuhr ein 16-jähriger aus Nonnweiler mit einem Soziusfahrer (einem 15-jährigen aus der Gemeinde Nonnweiler) die o.g. Straße in Rtg. Alsweiler. Auf dieser Strecke wollte er dann nach links auf ein Grundstück abbiegen. Gleichzeitig wollte eine nachfolgende PKW-Fahrerin, eine 19-jährige Frau aus der Gemeinde Tholey, das Mofa überholen. Bei diesem Überholvorgang bemerkte sie allerdings zu spät, dass der Mofa-Fahrer nach links abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer und der Soziusfahrer des Mofas kamen durch den Zusammenstoß zu Fall. Sie wurden nach ersten Feststellungen vor Ort hierbei leicht verletzt. A n beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall kam es zu Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich.

