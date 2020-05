Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: St. Wendel-Werschweiler, L131, Verkehrsunfall beim Überholen

PI St.Wendel (ots)

Am Samstagnachmittag (16.05.2020) ereignete sich gg 16:00 Uhr auf der L 131 zwischen St. Wendel und Werschweiler ein Verkehrsunfall. Am Ende einer 70 km/h-Begrenzung überholte ein Pkw ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und einen Bus. Der überholte PKW scherte auf gleicher Höhe mit dem Überholenden aus und es kam zur Kollision. In Folge derselben wurde ein Pkw in das Bankett abgedrängt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Abläufe schildern, bittet die Polizei St. Wendel unbeteiligte Zeugen des Vorfalles sich unter der Tel.Nr. 06851-8980 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL (MHW)

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell