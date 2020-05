Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Freisen, Einbruch in Gartenhaus

PI St. Wendel (ots)

In der Nacht zum Samstag (16.05.2020) wurde bei Freisen in ein Gartenhaus eingebrochen, welches an einem Feldweg entlang der Bahnhofstraße liegt. Der/die Täter schlugen die Fensterscheibe ein und begaben sich in den Innenraum. Aus dem Gartenhaus wurde eine Vielzahl von Gegenständen entwendet, was den Rückschluss zulässt, dass diese mittels eines in der Nähe abgestellten Fahrzeuges abtransportiert worden sein müssten. Die Polizei St. Wendel bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06851-8980 mitzuteilen.

