Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Oberlinxweiler, Tageswohungseinbruch in Einfamilienhaus

PI St. Wendel (ots)

Am 15.05.2020 brachen in der Herderstraße in Oberlinxweiler im Zeitraum 15:15 - 17:45 Uhr bislang unbekannte Täter über eine rückwärtig gelegene Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten das im Haus vorhandene Bargeld. Das Haus wurde auf dem Einstiegsweg wieder verlassen. Zeugenhinweise können bei der Polizei St. Wendel gemacht werden, Tel. 06851-8980

