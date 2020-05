Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall durch alkoholisierten PKW-Fahrer auf der B 41 bei St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen des 13.05.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich B 41. Dort wollte ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus St. Wendel gg. 01.00 Uhr über die Auffahrt St. Wendel-City auf die B 41 in Rtg. Nohfelden auffahren. In dem dortigen Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über seinen PKW. Es gelang ihm nicht mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn zu bleiben, sodass er erst im dortigen Grünbereich zum Stehen kam. Der PKW wurde hierbei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Bezüglich der Unfallursache wird von nicht angepasste Geschwindigkeit ausgegangen. Da bei dem Mann außerdem eine Alkoholisierung festzustellen war, wurden anschließend die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell