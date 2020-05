Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalismus an öffentlicher Ruhebank

66649 Oberthal, Gemarkung Osenbach (ots)

Am Freitag, den 08.05.2020 wurde in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr an einer öffentlichen Rastanlage von einer Ruhebank die beiden oberen Latten der Rückenlehne abgerissen bzw. abgetreten. Des Weiteren konnten zahlreiche geleerten Flaschen Alkoholika und leere Zigarettenpäckchen festgestellt werden. Der Mülleimer wurde vor Ort entleert und anschließend in den Wald geworfen. Von den Tätern konnten ein Rucksack, ein Taschenmesser, ein blaues T-Shirt sowie eine blaue Powerbank vorgefunden werden. Die Örtlichkeit befindet sich von der Osenbachstraße herkommend, am Osenbacher Hof in Richtung Bliesen am vorbeiführenden Premiumwanderweg ´5-Weiher-Tour` gelegen. Geschädigter ist die Gemeinde Oberthal. Ein vager Tatverdacht besteht für mehrere Heranwachsende, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eröffnet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel.: 06851-8980.

