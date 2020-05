Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand einer kleineren Menge Holz

66606 St. Wendel-Winterbach, Mechersstraße (ots)

Am Samstag, den 09.05.2020 kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Brandgeschehen, bei dem in der Mechersstraße in Winterbach an einer frei zugänglichen Sitzgruppe eine ca. 20 X 20 cm große Fläche mit Holz brannte. Ein Fußgänger, der mit seinem Hund an der Örtlichkeit vorbeikam, stellte das Feuer fest und konnte es dann mit einem Feuerlöscher löschen. Die alarmierte Feuerwehr Winterbach wässerte die Brandörtlichkeit final noch einmal durch. Hinweise auf einen Verursacher liegen bislang nicht vor. Es könnte sein, dass eine arglos weggeworfene Kippe den Kleinbrand auslöste. Hinweise bitte an die Polizeiinpektion St. Wendel, Tel.: 06851-8980

