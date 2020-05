Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 64-jährige Frau aus Tholey baut Unfall unter Alkoholeinfluss

66636 Tholey-Theley, Primstalstraße (ots)

Am Samstag, den 09.05.2020 kam es gegen 18:45 Uhr in der Primstalstraße in Theley zu einem Alleinunfall, bei dem eine 64-jährige Frau aus Tholey mit ihrem Hyundai i10 mit einer Mauer kollidierte. Augenscheinlich ist an der Mauer nur geringer Sachschaden entstanden. Die Unfallfahrerin stand merklich unter Alkoholeinfluss, sie hatte einen Atemalkoholwert von 3,04 Promille. Folglich musste sie mit auf die Polizeiinspektion nach St. Wendel und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

