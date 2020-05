Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motocross-Motorräder heizen durchs Gelände

66606 St. Wendel-Winterbach, Wallesweilerhof (ots)

Am Samstag, den 09.05.2020 gegen 16:00 Uhr wurde bei der Polizeiinspektion in St. Wendel mitgeteilt, dass 5-6 Vollcross-Motorräder im Bereich Wallesweilerhof durch das Gelände fahren. Die Motorräder seien ohne Kennzeichen geführt worden. Einer der Fahrer hätte einen roten Kombi getragen. Die Fahrzeuge hätten sich in Richtung Bliesen/Winterbach/Alsweiler entfernt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel,Tel.: 06851-8980

