Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unbekannter Täter zerkratzt schwarzer Opel Astra

66606 St. Wendel-Niederkirchen, Rathausstraße (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 07.05.2020 auf Freitag, den 08.05.2020 wurde in der Rathausstraße in Niederkirchen ein schwarzer Opel Astra im Bereich der oberen linken Tür und des linken Kotflügels durch einen bislang unbekannten Täter vermutlich mit einem spitzten Gegenstand zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel.: 06851-8980

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell