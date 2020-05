Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Frau verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr eine 34-jährige aus Idar-Oberstein die Landstraße zwischen Güdesweiler und Oberthal. In der Imweilerstraße kam sie dann mit ihrem Hyundai von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Dieser wurde hierdurch massiv beschädigt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sie unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde ihr dort eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

