Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Junger Mann mit Machete unterwegs

St. Wendel (ots)

Am 1. Mai wurden Spaziergänger in einem Waldstück hinter der Trierer Str. in St. Wendel auf einen jungen Mann aufmerksam, der mit einer Machete in der Hand unterwegs war. Als die Polizei die der Örtlichkeit kam und den 23 -jährigen Mann aus Berlin antraf, stellte sich schließlich heraus, dass dieser mit der Machete lediglich einen Spazierweg von herabhängenden Ästen und Gestrüpp befreien wollte. Der Mann war bei seinen Eltern in St. Wendel zu Besuch. Die Polizei stellte die Machete sicher. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

