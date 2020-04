Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Täter wird nach Diebstahl von Rucksäcken in St. Wendel angetroffen und flüchtet

St. Wendel (ots)

Am Montag, 27.04.2020, gg. 13.30 Uhr, wurde ein Mann dabei beobachtet wie er in einem Fachgeschäft in der Balduinstraße mehrere Rucksäcke von einem Ständer nahm und mit den gestohlenen Waren flüchtete. Eine Angestellte des Geschäftes bemerkte dies und versuchte den Täter zu verfolgen, verlor diesen jedoch nach kurzem aus den Augen. Ein Passant, dessen Personalien nicht bekannt sind, teilte später mit, dass der Täter in einen PKW, der bei "evangelischen Kirche" wartete, eingestiegen sei. Der Täter wird mit zw. 30 u. 35 Jahre alt, Kurzhaarfrisur mit schwarzen Haaren, bekleidet mit dunkler Kleidung und schwarzen Turnschuhen beschrieben. Über das Gesicht hatte er beim Diebstahl eine dunkle Atemschutzmaske gezogen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen weitergehenden Angaben zu dem Täter machen können. Diesbezüglich möchte sich auch der Zeuge, der den Täter in das Fahrzeug einsteigen gesehen hat, bitte mit der Polizei St. Wendel in Verbindung setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell