Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Verletzten in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Sonntag, 19.04.2020, gg. 11.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Alsweilerstraße. Dort befuhren 3 PKW's hintereinander die Alsweilerstraße in Rtg. Urexweiler. An der Einmündung zum Marktplatz wollte das erste Fahrzeug nach links in diese abbiegen. Verkehrsbedingt musste die Fahrerin ihren PKW anhalten. Das nächste Fahrzeug hielt ebenfalls rechtzeitig an. Allerdings erkannte der Fahrer des dritten Fahrzeugs die Situation zu spät. Ihm gelang es nicht mehr rechtzeitig seinen PKW anzuhalten. Er fuhr auf den PKW vor ihm auf und schob diesen gegen das Fahrzeug, welches dort abbiegen wollte. Zwei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall.

