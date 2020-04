Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

66606 St. Wendel-Oberlinxweiler (ots)

Am 18.04.2020, gg. 16:30 Uhr fuhr der Fahrer eines schwarzen Van in der Jakob-Stoll-Straße aus Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw eines Pizza-Service. Es wurde niemand verletzt aber an beiden Fahrzeugen entstand aufgrund von Achsenbruch ein erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden.

