Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Straßenkehrer gefährdet Fahrzeuge

66606 St. Wendel-Oberlinxweiler (ots)

Am 18.04.2020, Samstagnachmittag, im Zeitraum 16:00 Uhr - 16:30 Uhr, kam es in Oberlinxweiler, in der Niederlinxweilerstraße, in Höhe der dortigen Kulturscheune, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine männliche Person, die die Straßenrinne reinigte, ärgerte sich wohl über die vorbeifahrenden Fahrzeuge und nutzte seinen Besen um mit diesem nach diesen Fahrzeugen zu schlagen. Dadurch kam es zu mehreren prekären Verkehrssituationen in denen Fahrzeuge sogar in den Gegenverkehr ausweichen mussten. Der Gegenverkehr seinerseits musste über den Gehweg ausweichen. Gegen den Verursacher ist ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet worden. Da bisher nicht alle Fahrzeuge bzw. Fahrer, deren Fahrweise beeinträchtigt wurden, der Polizei bekannt wurden, bittet die Polizei St. Wendel betroffenen Fahrzeugführer sich unter der Tel. 06851-8980 zu melden.

