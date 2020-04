Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von 2 Laptops aus schwarzem PKW in Freisen Matzenbergstraße

St. Wendel/Freisen (ots)

Der Geschädigte gab an, dass er gestern Abend am 12.04.2020 seinen PKW gegen 19:30 Uhr vor dem Anwesen seiner Lebensgefährtin parkte und diesen nicht absperrte. Heute Morgen sei er gegen 11 Uhr an sein Fahrzeug, um Altpapier einzuladen. Hierbei bemerkte er, dass die beiden Laptop Taschen nicht mehr hinter dem Beifahrersitz steckten. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges fand er die externen Festplatten auf dem Beifahrersitz. Die Laptops samt Taschen waren jedoch weg. 1 x Marke Lenovo 1 x Marke Dell Schadens Höhe derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in St. Wendel

