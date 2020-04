Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Werkstatt, Keller und PKW

St.Wendel (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde an einer stillgelegten Werkstatt in Neipel eine Tür aufgehebelt und die Werkstatt wurde nach Diebesgut durchsucht. Anschließend wurde die Kellertür des angebauten Wohnhauses aufgehebelt und die Kellerräume wurden ebenfalls durchsucht. Über Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Im Anschluss wurde ein nicht zugelassener PKW, der vor der Werkstatt stand, aufgebrochen und ein Laptop im Wert von 2000 Euro entwendet.

