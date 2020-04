Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mehrere Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen im Bereich Namborn und St. Wendel

Namborn (ots)

Bei der Polizei St. Wendel sind in den letzten Tagen auffällig viele Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt worden. So wurden allein in Namborn-Baltersweiler am 08.04.2020 aus dem Bereich Ahornweg und Roschberger Weg 3 Diebstähle aus PKW gemeldet. In den meisten Fällen dürften die Fahrzeuge nicht abgeschlossen gewesen sein. Es wurden Wertsachen, wie etwa Geldbeutel entwendet Teilweise wurde aber auch nichts entwendet. In diesen Fällen merkten die Besitzer direkt an Veränderungen in Fahrzeugen, dass jemand im Fahrzeug war und dort nach Wertsachen gesucht hatte.

Auch in Niederlinxweiler im Bereich Oberlinxweiler Straße und Erbbiegel wurden bereits am Diensttag, 07.04.2020 ähnliche Fälle angezeigt. Auch hier waren an den Fahrzeugen keine Aufbruchspuren festzustellen bzw. waren diese nicht abgeschlossen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Aus Anlass dieser Diebstähle wird nochmals darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge beim Abstellen abgeschlossen werden müssen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen Angaben zu den Diebstählen machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell