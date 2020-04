Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl einer Fahrzeugkarosserie in Marpingen

St. Wendel (ots)

Am Samstag zwischen 12:00h und 17:00h wurde in Marpingen in der Alsweilerstraße vor einem Wohnhaus eine Teil-Rohkarosse eines Ford Fiestas entwendet. Sie war zur Straße hin auf einem Anhänger gelagert. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel Tel. 06851-8980.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell