Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl einer Geldbörse in St. Wendel auf dem Parkplatz des Globus

St. Wendel (ots)

Eine 36-jährige Frau aus St. Wendel ließ am Samstag zwischen 11:40h und 12:00h eine Geldmappe mit einem dreistelligen Bargeldbetrag in ihrem unverschlossenen Pkw zurück. Der Pkw parkte auf dem Parkdeck des Globus. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellten, dass neben der Geldmappe noch weitere Gegenstände entwendet wurden. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel Tel. 06851-8980

