Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht gesucht wird ein dunkler Kleinwagen (ähnlich Twingo oder Polo)

Kreis St.Wendel/ Namborn (ots)

Am 30.03.2020 gegen 22:50 Uhr beschädigte ein dunkler Kleinwagen ähnlich Twingo oder Polo einen Ford Fiesta welches in der Bungertstraße in Namborn am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Ford auf einen Treppenstürze geschoben wurde und erheblich beschädigte wurde.Anschließend entfernte sich der Fahrer des schwarzen Kleinwagen unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zur Tat geben kann soll sich bitte mit der Polizei in St. Wendel in Verbindung setzten. 06851-898-230

