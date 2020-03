Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer in Hasborn

Tholey (ots)

Am Samstag, 28.03.2020, gg. 13.00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Saarlouis mit seinem Mountainbike die stark abschüssige Römerstraße von Überroth kommend in Rtg. Ortsmitte Hasborn. Zur gleichen Zeit wollte eine Frau aus der Gemeinde Tholey mit ihrem PKW von der Höhenstraße in die Römerstaße einbiegen. Der Fahrrrad-Fahrer konnte nicht mehr dem vorfahrtsmissachtenden Fahrtzeug auszuweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW kam. Der Fahrradfahrer wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An Fahrrad und PKW entstanden nicht unerhebliche Sachschäden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich.

