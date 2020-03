Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sattelschlepper beschädigt Ampelanlage bei Bliesen und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 25.03.2019, gg. 09.25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der L 133/L 134. Dort befuhr ein Sattelschlepper die L 133 von Winterbach kommend in Rtg. Bliesen. An der Einmündung zur L 134 bog er nach dann rechts in Rtg. St. Wendel ab. Bei diesem Abbiegen streifte er die dortige Lichtzeichenanlage und beschädigte diese auch nicht unerheblich. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Von einem Zeugen konnte noch beobachtet werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Sattelschlepper mit Auflieger handelte. Das Fahrzeug soll ein ausländisches Kennzeichen gehabt haben und müsste Beschädigungen im Bereich des Aufliegers aufweisen Die o.g. Ampelanlage ist durch den Verkehrsunfall beschädigt worden und wird schnellstmöglich wieder in Stand gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem verursachenden LKW machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell