Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruch in Restaurant

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde die 78-jährige Verpächterin eines Restaurants im Marpinger Ortsteil Habenichts gegen 02:00 Uhr durch laute Geräusche hinter dem Anwesen geweckt. Beim Blick aus dem Fenster konnte sie zwei männliche Personen feststellen, welche sich an dem Hintereingang zu schaffen machten. Nach dem die Zeugin auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter mit ihrem Pkw in unbekannte Richtung.

Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

